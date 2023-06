Spari a Viale Italia | lo sdegno di Festa | “Un episodio che mi indigna profondamente”

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quello che è successo la scorsa notte aè inaccettabile e mi. Ad Avellino non può e non deve accadere“. E’ il monito che arriva dal sindaco, Gianluca, relativo all’di violenza registrato nelle scorse ore in centro ad Avellino (leggi qui). “Anche grazie alle telecamere ed ai sistemi di video sorveglianza, che questa Amministrazione sta costantemente implementando, il responsabile di questo gravissimo gesto è stato identificato. Ma la forte presenza dello Stato non può rappresentare l’unico deterrente – continua– Faccio un appello a tutti i ragazzi e a tutte le famiglie della mia comunità. Isolate e denunciate chi getta fango e discredito sulla nostra città, che per la stragrande ...

Avellino .Italia, terrore tra i ragazzi ad Avellino. È successo stanotte intorno alle 00:40. Sul posto Polizia e Guardia di Finanza. Secondo quanto ricostruito un giovane avrebbe esploso alcuni ...Angri . Si sono vissuti istanti di terrore questa mattina ad Angri per l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 inEuropa. Ad avere la peggio è stato un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato attinto dai proiettili. Trasportato d'urgenza in ospedale a Nocera Inferiore, non sarebbe in pericolo ...BIGLIETTERIA " c/o l'Ex Ostello della Gioventù, indelle Olimpiadi, 61 INGRESSO TRIBUNA MONTE ...della nuova umanità Interludio 2023 / Echo Lake XI comandamento C'è chi dice no Glisopra Se ...

Spari in viale Italia, intervengono le forze dell’ordine: individuato il presunto responsabile AvellinoToday

Notte da far west ad Avellino in viale Italia. Un giovane avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in mezzo alla folla. Le testimonianze parlano di almeno 4 o 5 spari. Sul posto Polizia [...] ...Notte da far west ad Avellino in viale Italia. Un giovane avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in mezzo alla folla. Le testimonianze parlano di almeno 4 o 5 spari. Sul posto Polizia e Guardia ...