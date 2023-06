Sparatoria in Pennsylvania | uccisi un agente e un ricercato | ferito un altro poliziotto

(Di domenica 18 giugno 2023) Une unsono statiin unanel centro della, nel nord-est degli Stati Uniti, poche ore dopo che il sospetto avevagravemente un. Lo afferma in un comunicato la polizia della contea di Juniata, specificando che l’uomo ha ingaggiato una primacon la polizia intorno alle 12:45 di sabato vicino alla caserma di Lewistown: nella circostanza è stato colpito un, portato in ospedale con gravi ferite. Scattate le ricerche, il soggetto è stato rintracciato intorno alle 15 a Walker Township, ed è morto insieme all’in un nuovo scontro a fuoco. Gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di morti per ...

Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti un agente e un ricercato Sky Tg24

