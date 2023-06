Sparatoria in Illinois | un morto e 20 feriti

E' di almeno un morto e 20 feriti il bilancio dellain un parcheggio di Willowbrook, una trentina di km a ovest di Chicago,. L'autore e il motivo del gesto non sono ancora noti. . 18 giugno 2023E' di un morto e 20 feriti il bilancio di unaall'esterno di un centro commerciale a Willowbrook, nell', dove circa trecento persone si erano riunite per i festeggiamenti Juneteenth. Lo riferisce la polizia. La Juneteenth è una ...Erano circa trecento le persone riunite in un parcheggio di un centro commerciale vicino alla Route 83 a Willowbrook, in, Stati Uniti , quando a seguito di unauna persona è rimasta uccisa e altre 20 sono state ferite da colpi di arma da fuoco. I fatti La tragedia si è consumata poco dopo la ...

Usa, sparatoria in Illinois: un morto e almeno 20 feriti TGCOM

(ANSA) - WASHINGTON, 18 GIU - E' di almeno un morto e 20 feriti il bilancio della sparatoria in un parcheggio di Willowbrook, una trentina di km a ovest di Chicago, Illinois. L'autore e il motivo del ...E' di un morto e 20 feriti il bilancio di una sparatoria all'esterno di un centro commerciale a Willowbrook, nell'Illinois, dove circa trecento persone si erano riunite per ...