Spagna-Croazia | chi è l’arbitro della Finale di Nations League? Fischietto alla prima grande finale europea | con una macchia in gioventù

(Di domenica 18 giugno 2023)si giocheranno questa sera la terza edizione2023 al De Kuip di Rotterdam;sfida sarà il tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali Stefan Lupp e Marco Achmuller, dal quarto uomo sloveno Ivan Kruzliak e i colleghi Sven Jablonsky, Marco Fritz e Stuart Atwell. Quarantadue anni compiuti lo scorso 19 maggio, è arbitro in Bundesliga nel 2009, facendo il suo debutto internazionale nel 2012. Per lui quest’anno trentaquattro designazioni in tutte le competizioni, tra cui spiccano le quattro partite in Championsarbitrate. Le prime due riguardano squadre italiane: il 14 settembre diresse il ko casalingoJuventus con il Benfica, mentre il 12 ottobre successivo fischiava nel ...

... Massimo Proietto e Roberto Rambaudi Coordinamento giornalistico: Paolo Ciotti - In redazione: Giovanni Leonori ore 20:35 - RAIUNO HD: Calcio: Uefa Nations League Finale 1 Posto -vs(...Alle 20.45 stessi canali per la finale di Rotterdam per il 1/2 posto. Domenica, in occasione dell'incontro degli Azzurri, da Enschede Giorgia Cenni introdurrà i temi della partita ...Si inizia alle 15 con Olanda - Italia, finale per il terzo posto della National League (in serata la finale). Si prosegue con Agropoli - Gallipoli alle 17,30. Il Gallipoli, nel ritorno della finale di Eccellenza, deve difendere il 4 - 1 dell'andata per essere promosso in serie D. Alle 17,30 ...

Finale Nations League, Croazia-Spagna dove vederla: Rai o Sky Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

Spagna e Croazia si giocheranno questa sera la terza edizione della Nations League 2023 al De Kuip di Rotterdam; l'arbitro della sfida sarà il tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali Stefan L ...Gli azzurri giocheranno la finale del terzo-quarto posto contro i padroni di casa dell’Olanda, eliminati ai supplementari dalla Croazia ...