(Di domenica 18 giugno 2023) Scrivere sul Fatto Quotidiano online è terribilmente eccitante ma anche pericoloso, e forse è eccitante proprio perché è pericoloso. Prendere posizioni nette è un corollariomia ancora vivida attività sessuale di cinquantenne con la pancetta, come si sa nel sesso è fondamentale prendere una posizione e magari variarla. In fatto di scienza però non ho la voglia di esibirmi nel Kamasutra delle posizioni, ho scelto di stare dalla partescienza ufficiale e operativa, la scienzaricerca e dei laboratori, per questo ho appoggiato i vaccini e tutte le misure atte a contenere la malattia respiratoria acuta da coronavirus (dai complottisti ignoranti definita “poco più di un’influenza”). Queste mie posizioni mi hanno fatto perdere molti “amici” e ammiratori,stato accusato di essere una ...

Cioggetti in legno di ogni tipo, piccoli capolavori da osservare con cura per stupirsi di ... Un nome, suggerito per caso da un novantenne del postoe affascinato dal lavoro della ...... le altre simesse subito a dire che la norma andava senz'altro cambiata, ma non abolita. Il ... Anche in questo caso assistiamo ad unmodo di intendere il cosiddetto diritto all'...Un altro aspettodi questa nuova giunta è l'idea della staffetta; ovvero, la decisione di ...tenere insieme le anime della maggioranza avendo a disposizione meno posti in giunta di quante...

Sono curioso: così sono entrato in contatto con un millenarista della Simulazione Il Fatto Quotidiano

Il radiocronista Rai Francesco Repice ha parlato sui social: "Non mi aspettavo l'arrivo di Garcia a Napoli. L'ho seguito nelle sue stagioni alla Roma con giocatori forti. Gli allenatori lasciano il te ...Il clima, l'egoismo e il destino dell'Amazzonia e le sue storie di salvezza grazie alla natura di cui si occupa anche Robinson in edicola tutta la ...