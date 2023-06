Sonia Bruganelli | dopo l’addio a Bonolis | la vacanza in jet privato

(Di domenica 18 giugno 2023)la separazione da Paolo, si è concessa unain jet. Chi c’è con lei?continua a essere protagonista delle pagine di gossip.l’annuncio della separazione dal marito Paolo, è finita nel mirino per essersi concessa unautilizzando per muoversi il jet. Con lei inanche il figlio. La meta? Le Baleari. E su Instagram non poteva mancare lo scatto con protagonista il figlio Davide in auto con lei e l’autista e si scorge dal finestrino il jet col portellone ancora aperto e loro in movimento per la destinazione scelta per farsi una. “Primo assaggio di ...

È tempo di rinnovamento anche in studio, come dimostra il fatto che si stia dando la caccia a un volto che possa sostituire quello di. L'ormai ex moglie di Paolo Bonolis ha infatti ...Sono ormai settimane che la direzione Mediaset cerca di capire chi possanze essere i nuovi opinionisti del reality show più seguito d'Italia. È certo che, l'opinionista ed ex moglie di Paolo Bonolis non tornerà in tv e i motivi non sono molto chiari. Tuttavia, pare che Orietta Berti avesse firmato un contratto biennale con Mediaset. ...Il nuovo nome in lizza per prendere il posto lasciato libero dasarebbe quello di Emanuele Filiberto , ma andiamo per gradi. Come sappiamo,ha più volte confermato ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, cena tra amici: le foto complici nonostante la separazione Fanpage.it

Sonia Bruganelli, dopo la separazione da Paolo Bonolis, si è concessa una vacanza in jet privato. Chi c'è con leiSi preannunciano delle interessanti novità per quello che riguarda la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante le polemiche dell’ultimo periodo, infatti, il reality condotto da Alfonso Si ...