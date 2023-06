Soldi dall' Europa all' Erasmus islamico | ecco dove finiscono 60mila euro

(Di domenica 18 giugno 2023) «Per costruire “un'del futuro”, la Commissionepea finanzia delle Ong vicine ai Fratelli musulmani per creare una ‘retepea delle associazioni di giovani musulmani”». È questo il titolo di un'inchiesta esplosiva del sito francese Fdsouche.com, che ha rivelato l'esistenza di un finanziamento, sbloccato'istituzione di Ursula von der Leyen a beneficio di un progetto che mira a creare una rete transnazionale di giovani musulmani, favorendo iniziative comuni e mobilità, una sorta di. SIGLE OMOGENEEil titolo del nuovo progetto+ dell'Ue: «Giovani musulmani per un'del futuro: inclusiva, digitale e sostenibile». Il coordinatore dell'iniziativa ...

che lo Stato intende farsi restituire dal proprietario. Gli stessi legali nominati sono ... Proprio per ridurre le spese, un anno fa, il 17 giugno 2022, 'A' fu trasferita'Arsenale San Marco, ...... non tornano a darti ragione! All'OCSE piace vincere facile, peraltro coinostri (e con ... con un divario crescente'1.2% nel 2017 al 2.5% nel 2021. I traditori sarebbero stati puniti! La ...La denuncia arriva'opposizione (Partito Democratico, Genova Civica - Ariel Dello Strologo, ... seppur pagandola in gran parte conpubblici, all'incremento esponenziale di un'area commerciale ...

Un mese dopo l'alluvione sono finiti i soldi per l'emergenza e i sindaci fermano le ruspe Today.it

Macchine con doppi fondi pieni zeppi di contanti fermate mentre cercavano di lasciare la Calabria. È la versione calabrese dei “money broker” , i ...E’ ufficiale, il calcio italiano ha più di un problema. Nonostante le parole di ottimismo rilanciate dal signor Gravina, nonostante le 3 finali, tutte rigorosamente perse, e ...