Softball | Serie A1 2023 | Sestese e Thunders si dividono la posta La classifica rimane invariata

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Si chiude con il più classico dei nulla di fatto la terza giornata di ritorno del Campionato diA1di. Il doppio confronto chiave in ottica salvezza trae Metalcoè infatti terminato con una vittoria per parte che ha di fatto mantenutola, dove al momento spiccano le venete con tre partite di vantaggio sulle avversarie. Lepartono in quinta, chiudendo gara-1 con il rotondissimo punteggio di 0-10, rimediato in soli quattro inning e contrassegnato da quattro punti nella ripresa inaugurale, due nella seconda, e altri quattro nella terza. In gara-2 è invece emerso tutto l’orgoglio della, abile a imporsi di misura per 2-1 grazie a un positivo quinto turno, ...