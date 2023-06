Social e crimini di guerra Così l’intelligenza artificiale rimuove le prove

Leggi su formiche

(Di domenica 18 giugno 2023)die gravi violazioni ai diritti umani cancellati dal web. Questa è stata la scoperta della Bbc. L’eliminazione sarebbe avvenuta grazie all’utilizzo del, che– specialmente dainetwork – video e immagini dei reati che invece potrebbero contribuire a indagini e processi. Un articolo della Bbc sostiene che alcune piattaforme digitali come Meta e YouTube dicono di volere modificare le norme per proteggere gli utenti ed evitare che questi contenuti potenzialmente utili spariscano senza essere archiviati. Tuttavia, Alan Rusbridger, membro del consiglio di sorveglianza di Meta, spiega che nel settore c’è stata un’eccessiva cautela nella moderazione di questi contenuti. “Le piattaforme affermano di avere esenzioni per il materiale ...