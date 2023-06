Sindaci | assessori | carabinieri e medici | i 3 623 pregiudicati per abuso d’ufficio che saranno “ripuliti” Il pm | “Paura della firma? Una bufala”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Il sindaco, glie i dirigenti comunali che due giorni prima delle elezioni annullarono gli avvisi di pagamento dell’Ici. Il medico del Servizio sanitario nazionale che convinse i pazienti a rivolgersi al suo studio privato. Il primo cittadino che revocò l’incarico a un dirigente “colpevole” di essersi candidato contro di lui alle elezioni. Il carabiniere che, irritato dal rifiuto delle proprie avances, per ritorsione obbligò due ragazze a farsi identificare e attendere l’arrivo di una pattuglia. Il pm che per vendetta chiese il rinvio a giudizio dell’exsua compagna. Sono tutti esempi reali di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio condannati in via definitiva per, cioè per aver approfittato del proprio potere avvantaggiando o danneggiando ingiustamente qualcun altro, ...