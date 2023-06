Simone Moro | “Sono partito da un quartiere di città per scrivere la storia della montagna”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 giugno 2023) Bergamo. È arrivato da Bolzano in elicottero, appositamente per noi. Già in questa prima frase c’è tutto ciò che ci ha trasmesso: la sua simpatia, la sua disponibilità, la sua voglia di raccontarsi e raccontare, la determinazione con cui parla alle nuove generazioni portando il proprio esempio, la necessità quasi fisica di spiegare che chiunque ce la può fare, se ci crede davvero. Lui è stato il primo nellaa scalare quattro ottomila in prima invernale. Aiutiamo chi non mastica il gergo: raggiungere la vetta di monti superiori agli 8.000 metri di altitudine per la prima volta nella stagione più fredda. Ha aperto la strada a chi è venuto dopo di lui per trent’anni, dalla sua prima impresa a inizio anni novanta, quando aveva 25 anni, fino ad ora che ne ha 55. “La prossima scalata sarà su un seimila inespugnato” afferma ...