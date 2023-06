Si tuffa per un video | ritrovato il corpo di Yahya

(Di domenica 18 giugno 2023) Ormai la speranza di trovarlo in vita aveva lasciato il posto alla rassegnazione, ma almeno i familiari potranno piangerlo. Il cadavere diHkimi, il 18enne scomparso da mercoledì pomeriggio nel ...

Quando il corpo è stato rinvenuto, vicino a detriti e legna, a seguito del nulla osta della Procura, è stato recuperato e messo a disposizione della medicina legale,il riconoscimento dei ... che il giovane frequentava, ha espresso il proprio dolorel'accaduto: 'Siamo tutti ...La follia del selfie a tutti i costi, della ripresa estremafare il 'botto' con le visualizzazioni nei vari social, colpisce, dilaga, sembra non arrestarsi. Trasforma in ansia e tragedia anche ...

18enne si tuffa nel fiume Secchia per un video e sparisce. In corso le ricerche RaiNews

Caterina Maniaci 18 giugno 2023 Dopo cinque giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo di Yahya Hkimi, il 18enne scomparso nel fiume Secchia a Marzaglia: mentre si tuffava il ragazzo era stato fil ...“Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall’acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso”, aveva raccontato l’amico ...