Si teme il peggio per Kata | telecamere termiche in azione | l' ipotesi choc

(Di domenica 18 giugno 2023) Un dubbio terribile. Che deve essere spazzato via quanto prima. Per consentire agli inquirenti di non avere ombre e potersi concentrarsi in massa sulle altreal momento ancora aperte. Questa mattina i Gis (il gruppo di intervento speciale) dei carabinieri entreranno con leall'interno dell'ex hotel Astor di Firenze, la struttura occupata abusivamente, nella quale vivevaleya, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa sabato scorso. Ieri sono stati sgomberati ben centoquaranta persone e tra queste cinquanta bambini. Che vivevano in condizioni disumane, nell'indifferenza collettiva. È bene ricordare che l'ex hotel Astor si trova nel Quartiere Uno, centro storico di Firenze. Non in una periferia degradata e sperduta. Al contrario, l'ex struttura ricettiva è ad un passo dall'università, ...