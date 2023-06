Serie C | il Lecco è in Serie B | battuto il Foggia anche nella finale playoff di ritorno

(Di domenica 18 giugno 2023) Ildi Foschi è inB. Una frase che poteva suscitare incredulità se pronunciata ad inizio stagione, ma i ragazzi di Foschi sono stati magnifici, inseguendo un sognoquando la strada per questo di sogno sembrava troppo ripida e tortuosa.diilè passato a fare un giro sulle montagne russe: dopo tre minuti, infatti, è Bjarkason che stappa il match con ilche prende coraggio e il controllo del match. La prima mezz’ora è tutto di marca rossonera, ma gli uomini di Foschi alla prima occasione puniscono. Ingenuità di un opaco Ogunseye che commette fallo da rigore, che il solito Lepore realizza per l’1-1 che manda le squadre all’intervallo....

