Serie B | tutte le squadre della stagione 2023-24 | chi è stato promosso e chi è retrocesso

(Di domenica 18 giugno 2023) Si è da pochissimi istanti conclusa la Finale di ritorno dei Playoff diC. A vincere il doppio confronto èil Lecco di Luciano Foschi. La compagine lombarda è riuscita in una grande impresa: dopo essere arrivata terza nella regular season, è entrata negli spareggi per laB a partire dagli ottavi di finale. Dapprima ha fatto fuori l’Ancona con un doppio pareggio: 2-2 all’andata, 1-1 al ritorno (ha superato il turno in virtù del miglior posizionamento in). Poi ai quarti, ha eliminato il Pordenone di Di Carlo in rimonta. In seguito, a sorpresa, ha tirato fuori dai giochi il favoritissimo Cesena: sconfitta per 1-2 nel primo match, 0-1 al Manuzzi. Infine, nella doppia Finale, ha vinto a Foggia per 1-2 in rimonta e poi ha schiantato per 3-1, quest’oggi, l’undici di Delio Rossi, regalandosi un pass ...