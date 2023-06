Screening gratuito di ‘Sannio Donna’ per la prevenzione del tumore al seno

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sannio Donna” ancora in campo per lacontro ilal. L’Associazione presieduta da Milena Pregnolato, ha organizzato in mattinata un momento importante dioncologica, ed ecografica. Loè fondamentale, le donne che si sottopongono a controlli regolari, riescono ad identificare dei tumori meno impattanti sulla qualità di vita. L’iniziativa in collaborazione con Luciano Palladino, direttore dell’Uoc dilogia dell’Azienda Ospedaliera “San Pio”, e la Croce Rossa di Benevento che ha messo a disposizione anche il poliambulatorio mobile attrezzato all’interno del quale si sono svolte le visite al Corso Garibaldi. Nella prima parte della mattinata sono state una ventina le visite effettuate. ...

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...In tanti all’incontro e allo screening gratuito sui problemi del fegato, organizzati sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, dalla struttura di Malattie infettive ed epatologia di Lucca, diretta da Sau ...