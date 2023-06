Scoppia incendio a bordo di un traghetto | 120 persone in pericolo

Egitto,unsu una barca per immersioni piena di turisti: muoiono tre sub britannici La decisione del Tar del Lazio La II sezione del Tar del Lazio , infatti, con un'ordinanza dei ...Paura per un violentosviluppatosi oggi attorno alle ore 14 all'interno di un capannone in una attività per la lavorazione del marmo nel comune di Bolognetta, in località Casachella. Sul posto sono intervenute tre ...E' scoppiato un, in pieno giorno, in un'abitazione di via Ospedale a Favara. Si è temuto il peggio perché inizialmente è stato ipotizzato che qualcuno potesse essere all'interno. Sul posto si sono ...

Scoppia l'incendio in azienda, a fuoco un macchinario VicenzaToday

Inserendo email e password potrai accedere a tutti i vantaggi dedicati agli utenti registrati come: Leggere tutti gli articoli Ascoltare podcast e audio-articoli Accedere alla My Homepage personale Sa ...Nella notte è scoppiato un incendio in un grande parco espositivo permanente per l’architettura del paesaggio, lo Stone City di Bolgare, in ...