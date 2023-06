Scomparsa Kata | hotel al setaccio | si teme la vendetta Renzi accusa | “Perché non hanno sgomberato prima?”

... la struttura che era stata occupata da decine di famiglie e sgomberata ieri, dove viveva anchela bambina peruviana di 5 anni. Al sopralluogo all'interno dello stabile di via ...11.00 Bimba,maxi ispezione ex hotel E'in corso una nuova maxi ispezione dei carabinieri nell'ex hotel ... Il padre dia Chi l' ha visto ha denunciato:è stata rapita.Il giorno dopo lal'ex albergo era già stato passato da cima a fondo da carabinieri e ... grazie anche alla testimonianza di una bambina che ha raccontato di aver vistotrascinata via in ...

L'Hotel dei misteri al setaccio. Nuovi sopralluoghi per trovare la bimba scomparsa AGI - Agenzia Italia

Si cerca la svolta nelle indagini per la scomparsa della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal 10 giugno. Nella mattina di domenica è partita la ...I carabinieri questa mattina, 18 giugno 2023, stanno ispezionando di nuovo l’ex hotel Astor, in via Maragliano a Firenze, dove la bimba viveva con la famiglia e altre decine di persone che ...