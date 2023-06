Scienza | embrioni umani sintetici | un “laboratorio” naturale per studiare malattie genetiche

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 giugno 2023) Ottenuto il primo embrione umano sintetico a partire da cellule staminali e quindi senza utilizzare ovociti e spermatozoi. Le cellule si sono aggregate spontaneamente, formando una struttura molto simile a un embrione umano, ma che non è in grado di completare lo sviluppo né di essere impiantato nell’utero. E’ invece uno straordinarioperlo sviluppo embrionale anche dopo i 14 giorni che oggi limitano la ricerca per motivi etici, capire la causa di aborti oggi inspiegabili, sperimentare farmaci e. Il risultato, non ancora pubblicato, è stato annunciato in apertura del convegno della Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali a Boston da Magdalena Zernicka-Goetz, dell’Università britannica di Cambridge e del California Institute of ...