Sci | Goggia da domani in allenamento allo Stelvio | Bassino a Les Deux Alpes

(Di domenica 18 giugno 2023) Roma, 18 giu. - (Adnkronos) - Primi assaggi della nuova stagione sulla neve per alcune componenti del gruppo Elite femminile di Coppa del mondo. Sofiasarà infatti impegnata sul ghiacciaio del Passo dellocon arrivo da lunedì 19 maggio fino a sabato 24 giugno per cinque giorni diinsieme all'allenatore Andrea Agazzi. Stesso programma per Marta, impegnata nei medesimi giorni a Les(Fra) con l'allenatore Daniele Simoncelli. Federica Brignone prosegue invece la preparazione atletica a livello individuale. Intensa attività anche per il gruppo della velocità maschile di Coppa del mondo, convocato dal direttore tecnico Max Carca per i test di valutazione presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) in programma lunedì 19 giugno con Mattia ...

Primi assaggi della nuova stagione sulla neve per alcune componenti del gruppo Elite femminile di Coppa del mondo. Sofia Goggia sarà infatti impegnata sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio con arrivo da lunedì 19 fino a sabato 24 giugno per cinque giorni di allenamento insieme all'allenatore Andrea Agazzi.

