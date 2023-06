Schlein muta su Grillo | D' Amato lascia | terremoto nel Pd

Elly, la segretaria, invece si smarca dalla narrazione secondo cui gli amministratori sono ... I dati citati dal ministro, tuttavia, non tengono conto di un fatto rilevante, che...A restaree visibilmente interdetta è anche Elly, l'attuale segretaria del Pd, in collegamento con i padroni di casa. Il mondo dei social condanna la castroneria dell'ex deputato e la ...Ellyrestae interdetta ma non interviene per correggere la castroneria dell'ex segretario. E così arriva la risposta di David Parenzo: 'Certo che sentire un famoso ateo come lei parlare ...

Alluvione in Emilia, Occhetto lascia di stucco Elly Schlein: «Il ... Open

Alessio D'Amato, consigliere della Regione Lazio, ha rassegnato le sue dimissioni dopo la partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle, durante la quale Beppe ...ANCONA Scena muta e profilo basso ma non per tutti. È la strategia con cui i Dem delle Marche rispondono al j’accuse di Luciano Agostini - ex parlamentare del Pd ancora molto ...