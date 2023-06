Schlein in piazza con i 5Stelle all’insaputa dei dem | l’ira di Guerini | “Adesso basta”

(Di domenica 18 giugno 2023) Pd in subbuglio per la scelta non condivisa della segretaria di affiancare il M5S in manifestazione. Benzina sul fuoco le parole del comico. Picierno: «Uniamo le opposizioni sulle sue farneticazioni?»

Ellyarriva adella Repubblica per un saluto. Abbraccia Giuseppe Conte e garantisce battaglie comuni. Ma sulla questione Ucraina, viene sommersa dalle critiche del suo stesso partito. ..."Oggi Ellyera incon chi invoca brigate di cittadinanza e passamontagna. Sono toni che potrebbero richiamare all'istigazione alla violenza sociale. Alimentare odio è gravissimo, abbracciare chi ...Per curiosità sono andato a leggere la piattaforma della manifestazione, le ragioni della, per capire le ragioni della partecipazione della'. Risultato Quello M5s è un corteo contro i ...

M5s in piazza, show di Grillo: 'Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna' Agenzia ANSA

Presidente Renzi, come giudica – nel suo complesso – la riforma Nordio sulla giustizia «La giudicheremo in Parlamento quando vedremo i testi. Per adesso da quello che si ...La gente c’era, anche ben sopra la quota dei 5mila manifestanti che Giuseppe Conte pretendeva dai suoi. C’erano anche le associazioni, dalle Acli all’Arci, con tante bandiere della pace. Ed è apparsa ...