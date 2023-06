Schlein | “Battaglia comune Pd-M5S per il lavoro di qualità e il salario minimo”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 giugno 2023) ROMA – Ieri a Roma, prima dell’avvio del corteo del M5S da piazza della Repubblica, è arrivata per un saluto la segretaria del Pd, Elly. “Ci sono terreni su cui si può lavorare insieme anche nelle nostre differenze. Una di queste è quella dellaper ildie per ilsu cui non solo 5 Stelle e Pd, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra e anche Calenda hanno fatto delle proposte”, ha detto. “Continueremo a lavorare perché su questi temi si possa essere più efficaci insieme nel contrastare quello che sta facendo il governo di Giorgia Meloni che aumenterà la precarietà e aumenterà la paura di futuro che colpisce soprattutto le giovani generazioni, le donne soprattutto al Sud di questo Paese”, ha aggiunto. L'articolo ...