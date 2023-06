Schianto lungo la stradale sulla SS7 Bis | una vittima

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenutiSS 7 Bis, nel territorio del comune di Manocalzati, subito dopo lo svincolo del casello autosi Avellino EST, in direzione Pratola Serra, per un grave incidenteche ha visto coinvolta una sola autovettura. Nel violento impatto la donna alla guida di 45 anni, originaria della provincia di Potenza, è deceduta. Dopo la messa in sicurazza del veicolo incidentato ed i rilievi da parte della Poliziaintervenuta, il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e affidato per il trasporto presso l’obitorio di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

