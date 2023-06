Scherma | Europei | Martina Criscio bronzo nella sciabola

(Di domenica 18 giugno 2023) Plovdiv, 18 giu. - (Adnkronos) -vince la medaglia difemminile individuale ai campionatididi Plovdiv. L'azzurra cede in semifinale alla francese Sara Balzer per 15-10, poi sconfitta in finale dalla connazionale Manon Apithy-Brunet. L'Italia termina la rassegna continentale al primo posto nel medagliere con tre ori, tre argenti e quattro bronzi, davanti alla Francia (due ori, due argenti e tre bronzi).

L' Italia porta a casa altre tre medaglie nella terza ed ultima giornata deglidi2023 a Plovdiv, in Bulgaria. Filippo Macchi è oro nel fioretto maschile , gara dove Guillaume Bianchi ha conquistato la medaglia di bronzo. Terzo gradino del podio anche per ...Tutto pronto per la terza ed ultima giornata deglidi2023 , in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv , in Bulgaria: ecco come vedere le gare in diretta. Dopo le medaglie delle prime due giornate, l'Italia vuole ...Per gli azzurri ora l'obiettivo è quello di andare ai Giochidi Cracovia per disputare la prova a squadre, tappa fondamentale verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. CAMPIONATI ...

SCHERMA - Primo titolo della carriera per il laziale Filippo Macchi che ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto maschile, battendo 15-14 il francese Lefor ...