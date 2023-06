Scherma | Europei 2023 | sarà derby azzurro in semifinale fioretto Macchi sfida Bianchi

(Di domenica 18 giugno 2023) Cisicuramente unnella finale dell’individuale dimaschile agliin corso di svolgimento a Plovdiv. Guillaumee Filipposi sono, infatti, qualificati per lae si affronteranno in untricolore che vale un posto nell’assalto per la medaglia d’oro.è stato il primo a staccare il biglietto per le semifinali dopo aver superato brillantemente per 15-8 contro il tedesco Alexander Kahl. In precedenzaaveva battuto sempre con il medesimo punteggio prima il britannico Kristjan Archer e poi il polacco Andrzej Rzadkowski. Pernonil primodi giornata, visto che nei quarti di finale si è ...

Tutto pronto per la terza ed ultima giornata degli Europei di scherma 2023, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv, in Bulgaria: ecco come vedere le gare in diretta. Dopo le medaglie delle prime due giornate, l'Italia vuole ... Per gli azzurri ora l'obiettivo è quello di andare ai Giochi Europei di Cracovia per disputare la prova a squadre, tappa fondamentale verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Alberta Santuccio (ITA)

Ci sarà sicuramente un azzurro nella finale dell'individuale di fioretto maschile agli Europei in corso di svolgimento a Plovdiv. Guillaume Bianchi e Filippo Macchi si sono, infatti, qualificati per la semifinale.