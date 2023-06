Scherma | Europei 2023 | Martina Criscio si assicura la medaglia L’azzurra è in semifinale

(Di domenica 18 giugno 2023) Saranno tre le medaglie per l’Italia nell’ultima giornata deglidia Plovdiv. Dopo laraggiunta nel fioretto maschile da Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, anchesi è spinta tra le migliori quattro nella sciabola femminile. La pugliese salirà sul podio per la prima volta in carriera nella manifestazione continentale e affronterà ora la francese Sara Balzer. La strada per il podio si è aperta percon il successo nei quarti di finale sull’azera Sabina Karimova con il punteggio di 15-11 al termine di un assalto che ha vistorimontare anche quattro stoccate di svantaggio. Negli ottaviaveva superato la polacca Sylwia Matuszak per 15-9, mentre nei sedicesimi la nativa di Foggia ha vinto ...

Tutto pronto per la terza ed ultima giornata deglidi2023 , in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv , in Bulgaria: ecco come vedere le gare in diretta. Dopo le medaglie delle prime due giornate, l'Italia vuole ...Per gli azzurri ora l'obiettivo è quello di andare ai Giochidi Cracovia per disputare la prova a squadre, tappa fondamentale verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. CAMPIONATI ...Alberta Santuccio (ITA) TEMI: campionatispada mara navarria notizie carlino notizie friulifriuli

Mara Navarria conquista la medaglia d'argento nella spada individuale femminile ai campionati europei di scherma di Plovdiv. L'azzurra si arrende solo in finale contro la francese…