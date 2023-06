Sbrciolona con crema mascarpone e Nutella | nessuna cottura e super veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 giugno 2023)con: velocissima e senza! Non sempre si ha voglia di accendere il forno per preparare un buon dolce fatto in casa. La ricetta della sbriciolata pan di stelle conalviene incontro a questo tipo di esigenza. Oltre ad esseregolosa è davverofacile da realizzare e da portare a tavola. Perfetta da assaporare a merenda o da mangiare a colazione questo dolce si rivelerà prima di subito uno dei migliori che tu abbia mai assaggiato.con: velocissima e senza! Per dare vita a questa torta sbriciolata occorrono i ...