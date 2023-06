Sauditi a Teheran | emiratini a Mosca Grandi movimenti mediorientali

Leggi su formiche

(Di domenica 18 giugno 2023) Nello stesso giorno in cui il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, incontrava ail presidente iraniano, Ebrahim Raisi, il factotum e presidente emiratino, Mohammed bin Zayed, era ospite a San Pietroburgo del leader russo, Vladimir Putin. Le due visite non sono collegate (almeno non formalmente), tuttavia raccontano insieme di quanto Riad e Abu Dhabi abbiano intenzione di giocare la propria parte nelle dinamiche internazionali. La missione del ministro saudita è unica nel suo genere in questi decenni, in cui le due principali potenze del mondo islamico — agli antipodi per interpretazione confessionale e per interessi geopolitici — si sono combattute. Ma adesso hanno scelto una forma di distensione. Arabia Saudita e Iran hanno accettato di normalizzare le relazioni secondo un’intesa mediata a lungo da altri attori regionali (su tutti Iraq e Oman), ...