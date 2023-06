(Di domenica 18 giugno 2023) Eduard Spercjan nel mirino di Inter, Fiorentina e. Stando a RB Sport, il club emiliano è sulle tracce di questo giocatore in...

Il club olandese è riuscito ad aggiudicarsi il giocatore nonostante l'accesadi molte altre società. Infatti sul bosniaco c'era anche il Marsiglia e in Italia lo volevano, Genoa ...Il club olandese è riuscito ad aggiudicarsi il giocatore nonostante l'accesadi molte ... I giallorossi si sono inseriti tra Lazio escatenando il derby che già si prospettava ...... e proprio per questo Ausilio sta parallelamente portando avanti i discorsi con ilper ... l'Inter al momento è nettamente avanti, Lotito gode perché la, seppur a un solo anno dalla ...

Sassuolo, concorrenza dalla Serie A per un giovane trequartista Calciomercato.com

Il Sassuolo tenta un doppio colpo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club neroverde sarebbe coinvolto in un asse di mercato con la Roma. Motivazione… Leggi ...Su Carlos Augusto l’Inter invece non ha una concorrenza così agguerrita ... Piuttosto potrebbe essere imbastita una operazione simile a quella con il Sassuolo per Frattesi (un giovane, Franco Carboni