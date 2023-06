Sarri vuole Zielinski alla Lazio

Leggi su dailynews24

(Di domenica 18 giugno 2023) Il Napoli lavora per continuare ad avere una rosa competitiva. Ci sono tanti dubbi sui calciatori da tenere, da rinnovare o da vendere. Kim sembra poter partire già in queste settimane, il Bayern Monaco fa sul serio per lui. Lozano non è mai esplosa con la maglia azzurra e potrebbe cercare fortuna altrove. Osimhen non L'articolo