Sanremo 2023 | Amadeus torna a parlare del caso Blanco | Ho raccontato la verità fin dall' inizio

Un uomo, probabilmente un magrebino, è stato colpito in diverse parti del corpo con un'arma da taglio, nel corso della notte in via Aprosio. I fatti sono avvenuti poco prima delle 2 e, sul posto, è ...L'uomo è stato trattato prima sul posto e, quindi, trasportato in ospedale ain codice giallo di media gravità.Si svolgeranno dal 19 al 23 giugno i lavori dell'Assemblea di insediamento del nuovo Cgie, Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, che si terrà presso la Sala Conferenze Internazionali della ...

Rai, maxi multa da 170mila euro per pubblicità occulta durante Sanremo 2023: l'“errore” di Amadeus e Chiara Fe ilmessaggero.it

Amadeus conferma la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo e chiarisce la sua posizione nei confronti di Blanco. Amadeus è già al lavoro per Sanremo 2024. Il prossimo sarà infatti il suo ...Sanremo – È un cold case dalle straordinarie caratteristiche di tempo e di spazio. È l’inchiesta sulla morte di una ragazza che riparte dopo 28 anni e si dipana sui 1.925 chilometri che separano ...