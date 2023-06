Sanità | un nuovo decreto per evitare il flop del Pnrr

(Di domenica 18 giugno 2023) Il ministro Schillaci cambia le regole per medici di famiglia e pronto soccorso. Il recovery salute in grave ritardo: «Costruiamo strutture ma non c’è il personale»

...dell'Ospedale di Branca previsto nelPiano Sanitario Regionale, per le liste di attesa e per lo spostamento di risorse verso le strutture private deciso dalla Giunta Regionale e per una...... ha presentato illogo che rappresenterà la sintesi grafica del motto internazionale e che ... le aree d'intervento della Rotary Foundation, riferite soprattutto alla pace e allaa cui ...Poi, un passaggio sulla. 'Non funziona per due ragioni: siamo vecchi e c'è una overdose di ...è di circa tre milioni Il 1° maggio sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà ilDecreto ...