Salvato gattino rimasto incastrato L’intervento dei Vigili del Fuoco

(Di domenica 18 giugno 2023) Nel primo pomeriggio di domenica 18 giugno, la sala operativa del comando deideldi Gorizia ha ricevuto una chiamata che segnalava dei flebili miagolii provenire dalla parte posteriore di alcuni tabelloni pubblicitari addossati ad un muro in Via Filzi a Gorizia. Dalla sede centrale deidelè stata inviata una squadra che, giunta sul posto, dopo una breve ricerca ha rinvenuto unin uno spazio angusto tra il muro e uno dei tabelloni pubblicitari. In poco tempo la squadra VV.F. ha provveduto a liberare il cucciolo e lo ha trasportato presso la sede dell’associazione “rifugio amicioso” dove il micio è stato accolto visitato e rifocillato. L'articolo proviene da Udine20.