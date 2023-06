Salina Marefestival | Massimiliano Bruno | il sequel di Non ci resta che il crimine è un viaggio divertente nel 1970

(Di domenica 18 giugno 2023) «Sky mi ha proposto di girare la nuova serie che uscirà tra autunno e inverno, la stiamo montando in questi giorni ed è veramente molto. Racconta di unnel tempo ambientato neled è un bellissimo progetto». Così il registaalparla di Non ciche ilin 6 episodi della saga sui viaggi nel tempo iniziata...

Questi gli annunci dell'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, intervenuto nel focus dedicato a trasporti e insularità a, in occasione del...Vittoria Belvedere ha avuto una brillante carriera ma uno dei momenti che ha ricordato alsicon più emozione è stata proprio la sua partecipazione ai provini per il film 'Il ...Così l'attrice Michela Andreozzi al(Me) dove ha presentato anche il suo prossimo film "Una gran voglia di vivere". "Mi sono divertita moltissimo in questo periodo a teatro - ha ...

Salina Marefestival, ad Enzo Iacchetti il Premio Troisi: "Si può fare cultura anche da comici" Messina

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità annuncia un collegamento ferroviario veloce da Punta Raisi a Cefalù e Milazzo, insieme ...«Sky mi ha proposto di girare la nuova serie che uscirà tra autunno e inverno, la stiamo montando in questi giorni ed è veramente molto divertente. Racconta di un viaggio nel tempo ambientato nel 1970 ...