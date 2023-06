Salerno Letteratura | domani il premio Salerno Libro d’Europa

Leggi su zon

(Di domenica 18 giugno 2023) Terzo giorno per il festivalche si terrà fino al 24 giugno. Tantissimi gli appuntamenti di lunedì 19 giugno. Alle 19.30, nella corte interna del Convitto Nazionale, si terrà un incontro con Gian Mario Villalta, autore di Dove sono gli anni (Garzanti). Quest’opera costituisce una tappa cruciale nel percorso artistico dell’autore, che con la sua poesia colta e potente racconta l’essere umano, la sua appartenenza alla terra, nella quale siamo tutti, noi e gli altri viventi, reciprocamente ospiti. Ma se tutti i viventi comunicano, solo l’uomo parla e nella parola il tempo ha la sua vera dimora. Noi siamo la somma di tutti i noi stessi che siamo stati e che ci aspettano a ogni incrocio della vita. Alla stessa ora, a Palazzo Fruscione, arriva Alessio Forgione, in dialogo con Mirella Armiero. In collaborazione con la ...