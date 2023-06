Salerno | arresto per tentato omicidio

(Di domenica 18 giugno 2023) Gli agenti della Questura dicongiuntamente a quelli della Polizia Locale hanno tratto inin flagranza di reato un cittadino di nazionalità tunisina. L’uomo è ritenuto responsabile deldi un immigrato pakistano, nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto sui viali della lungomare dove il giovane pakistano è stato accoltellato con un arnese da giardino. Il ferito, dopo la colluttazione, ha provato ad allontanarsi ma pochi metri dopo è stato costretto a fermarsi per via dei dolori provocati dalla ferita ed è stato soccorso dagli agenti della polizia locale. Gli uomini della Municipale hanno anche provveduto ad individuare e fermare l’accoltellatore. Ne è nata un colluttazione, con il conseguente. Gli agenti hanno riportato lesioni ...

L'dell'uomo. Dopo settimane di ricerche, coordinate dalla procura di Roma, l'aggressore è ... Era fuggito verso il sud Italia ed è stato, alla fine, rintracciato in Campania, a. L'accusa ...L'ucraino, accusato di tentato omicidio, è stato dunque rintracciato dalla Polizia a. .... È stato convalidato l'del 31enne maliano che giovedì sera a lungomare aha accoltellato con un arnese da giardino un 34enne di nazionalità algerina . L'indagato, assistito ...

Era pronto a darle fuoco. L'aveva già cosparsa di benzina e la rincorreva per la strada stringendo in mano i fiammiferi per accenderla come una torcia umana. La terribile scena ...Stampa E’ stato arrestato a Salerno un uomo che ha tentato di uccidere l’ex dandole fuoco dopo averla cosparsa di benzina perché lei lo aveva lasciato. Protagonista – come riporta il sito web lacittad ...