Sabatini | «Dimarco impressionante Frattesi | livello internazionale»

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023)elogia le prestazioni di, che hanno segnato in Olanda-Italia, match terminato 2-3. Uno gioca già nell’Inter, l’altro è tanto corteggiato DI? Intervenuto su Tutti Convocati, Sandroha detto la sua sulla prova dell’Italia con tanta Inter in campo: «Acerbi e Buongiorno al posto di Bonucci hanno fatto una grandissima partita.al posto di Spinazzola ha fatto la differenza. Questo è un giocatoree di. Mi sono divertito a vedere, così come Cristante e Buongiorno.è di». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...