Sabatini contro Bonucci | «Le convocazioni non si fanno con la storia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 giugno 2023) Il giornalista Sandroammonisce Leonardodopo le sue ultime dichiarazioni: ecco cosa gli ha detto Sandro, a Tutti Convocati, ha così parlato di alcuni argomenti di attualità in casa Italia. LE PAROLE – «Materiale per ricostruire c’è, dopo il passo indietro che si è visto con la Spagna. Nessuno discute la carriera di, ma lesicon la cronaca, non con lal’Olanda c’erano giocatori interessanti da vedere come Buongiorno».