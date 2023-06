Rugby | a Pergine Valsugana la Nazionale italiana prepara la World Cup

(Di domenica 18 giugno 2023) È iniziato il secondo blocco di raduni delladimaschile a, inzione dellaCup 2023 in Francia. Gli azzurri si sono ritrovati in Trentino – con un gruppo più nutrito a disposizione dello staff tecnico – per riprendere il lavoro verso i test match estivi e, successivamente, il Mondiale. ATLETI SELEZIONATI – ITALIAMASCHILE Piloni: Filippo Alongi (Benetton), Paolo Buonfiglio (Parma), Simone Ferrari (Benetton), Danilo Fischetti (London Irish), Matteo Nocera (Parma), Federico Zani (Benetton).Tallonatori: Luca Bigi (Parma), Marco Manfredi (Parma), Giacomo Nicotera (Benetton).Seconde Linee: Edoardo Iachizzi (Vannes), Federico Ruzza (Benetton), David Sisi (Parma), Andrea Zambonin (Parma).Terze ...

