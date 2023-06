Ruben Neves pronto per la mossa dell’Arabia Saudita mentre i Wolves tengono colloqui con Al Hilal

(Di domenica 18 giugno 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il capitano deiè vicino a un trasferimento da 47 milioni di sterline al clubAl. Il 26enne centrocampista avrebbe dovuto lasciare il Molineux quest’estate ed èa diventare l’ultimo giocatore di alto profilo a trasferirsi in Medio Oriente, secondo l’agenzia di stampa PA. Il Barcellona aveva un interesse a lungo termine per il nazionale portoghese, ma non è stato in grado di ottenere un accordo oltre il limite. I lupi sono ora in trattativa con Alper, a cui mancava solo un anno di contratto, con una– che sarà una vendita record del club – che probabilmente sarà completata questa settimana. Karim Benzema ha completato un ...

Commenta per primo Da mesi ormai, si fa un gran parlare del futuro di, centrocampista in forza al Wolverhampton. Accostato al Barcellona, ma pure a diversi big club della Premier League, il portoghese potrebbe finire in Arabia Saudita, precisamente all'Al - ...(dal 33' st Semedo N.), Ronaldo C., Joao Felix (dal 17' stR.). A disposizione: Dalot D., ...al modulo 4 - 3 - 3 con Rui Patricio in porta e una difesa a quattro formata al centro daDias e ...Per quanto riguarda il resto del mercato, a centrocampo si avvicina: il 26enne portoghese arriverebbe dal Wolverhampton come parziale contropartita per Ansu Fati che però non ha ancora ...

Ruben Neves saluta l'Europa e cede all'Arabia: giocherà per l'Al-Hilal TUTTO mercato WEB

Da mesi ormai, si fa un gran parlare del futuro di Ruben Neves, centrocampista in forza al Wolverhampton. Accostato al Barcellona, ma pure a diversi big club della Premier League, il portoghese potreb ...Il Portogallo trova il raddoppio contro la Bosnia al Da Luz. Al 77' palla per Rubén Neves sulla trequarti di destra che va al cross in area. Sul secondo palo svetta tutto solo Bruno Fernandes e di tes ...