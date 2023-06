Rosaria Farinola esce per andare al mare col fidanzato e scompare | ritrovata dopo tre giorni ' Sta bene'

è stata ritrovata nella notte e sta bene. La ragazza di 27 anni era scomparsa da Molfetta , in Puglia, da mercoledì 14 giugno. Sono stati i familiari della giovane titolare del bar ...È stata ritrovata, la ragazza di Molfetta scomparsa a metà settimana. "Vi voglio informare che stanotte abbiamo trovato mia sorella. Vi voglio ringraziare ad uno ad uno per l'aiuto, l'affetto e la ...A Molfetta si cerca, una ragazza di 27 anni scomparsa la mattina di mercoledì 14 giugno. Secondo una prima ricostruzione,si era allontanata per raggiungere il fidanzato al mare, ma i due non si ...

Ritrovamento di Rosaria Farinola, il fratello: «Un sospiro di sollievo» MolfettaViva

Rosaria Farinola è stata ritrovata nella notte. La ragazza di 27 anni era scomparsa da Molfetta, in Puglia, da mercoledì 14 giugno. Sono stati i familiari della giovane titolare del bar Italian Coffee ...Ore di apprensione a Molfetta per la scomparsa di una ragazza di 27 anni, Rosaria Farinola, titolare di un noto bar (Italian Coffee House, nel centro abitato). Ed è proprio tramite la ...