(Di domenica 18 giugno 2023), 18 giu. - (Adnkronos) - Benjaminlascia laper approdare all'. Lo annuncia il club giallorosso su Twitter. "L'ASannuncia di aver raggiunto un accordo con l'per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin, condizionato all'esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni".

Roma, Tahirovic ceduto all'Ajax: i giallorossi incassano 8,5 milioni La Gazzetta dello Sport

