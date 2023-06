Roma | Tahirovic ceduto all' Ajax | i giallorossi incassano 5 milioni

(Di domenica 18 giugno 2023) Lahail centrocampista Benjamin, classe 2003, all'. La conclusione dell'affare è stata annunciata al club giallorosso che ha incassato 5più una percentuale sulla ...

Laha ceduto il centrocampista Benjamin, classe 2003, all'Ajax. La conclusione dell'affare è stata annunciata al club giallorosso che ha incassato 5 milioni più una percentuale sulla ...Prodotto del settore giovanile dellaè stato lanciato in prima squadra nella stagione appena terminata da José Mourinho. Il centrocampista bosniaco ha collezionato 13 presenze ...... 'L' AS- si legge - annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin, condizionato all'esito positivo delle visite mediche che ...

Calciomercato Roma, Tahirovic saluta i giallorossi: ufficiale l’accordo con l’Ajax ForzaRoma.info

La Roma ha ceduto il centrocampista Benjamin Tahirovic, classe 2003, all'Ajax. La conclusione dell'affare è stata annunciata al club giallorosso che ha incassato 5 milioni più una percentuale sulla ...La Roma mette a segno la prima plusvalenza da registrare entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla UEFA. Come ...