Roma | sparatoria in strada al Tiburtino | gambizzati due uomini e lasciati davanti all’ospedale

(Di domenica 18 giugno 2023) Ancora spari a. Duea nel quartiere, alla luce del sole, anche se nessuno sembra aver sentito o visto niente. E allora è mistero sull’accaduto: è infatti poco chiara la dinamica della doppia gambizzazione avvenuta ieri sera. Poco prima delle 20:00 due, entrambi di 49 anni, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini. I due, entrambi pregiudicati, sono statilìda qualcuno che si è poi dileguato. Grave un 49enne I sanitari, visto l’accaduto, hanno avvisato la polizia. I due, entrambi feriti da armi da fuoco alle gambe, sono stati soccorsi immediatamente. Uno dei due versa in gravissime condizioni ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. È tutt’ora in prognosi ...

I sanitari, visto l'accaduto, hanno avvisato la polizia. I due uomini, entrambi feriti da armi da fuoco alle gambe, sono stati soccorsi immediatamente. Uno dei due versa in gravissime condizioni ed è ..., 18 GIU In Pennsylvania un agente e un sospetto sono morti ieri in una, poche ore dopo che la persona ricercata aveva ferito gravemente un altro poliziotto. Lo ha dichiarato la polizia,...AFRAGOLA. Qualche minuto fa in via Francesco Russo due persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria.

Sparatoria a Roma, feriti due 49enni RaiNews

In Pennsylvania un agente e un sospetto sono morti ieri in una sparatoria, poche ore dopo che la persona ricercata aveva ferito gravemente un altro poliziotto. Lo ha dichiarato la polizia, citata dal ...Ennesima sparatoria che si verifica nel Paese, momenti di panico e di terrore durante un concerto: alcune persone sono rimaste ferite. L’annuncio della polizia Un’altra sparatoria si è verificata ...