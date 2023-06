Roma | Friedkin vola su un caccia alla festa Aeronautica | “Mourinho gran coach”

(Di domenica 18 giugno 2023) Il presidente della, Dan, non è voluto mancarecelebrazione del Centenario dell’militare italiana, a Pratica di Mare. Presentatosi vestito da pilota, con una tuta speciale che portava lo stemma dellasulla manica sinistra, hato da pilota con l’Horsemen Flight Team, unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio inMilitare fino al 1960.ha anche posato per alcune foto assieme ai piloti delle Frecce Tricolori. Inoltre al Presidente è stato più volte chiesto della possibile permanenza di José, domande a cui lui ha risposto sorridendo e poi affermando: “E’ unde tecnico e un bravo ragazzo”. SportFace.

In volo tra i piloti che fanno grande la Forza Azzurra oggi c'è anche il presidente dellaDanche, in occasione dell'air show per il centenario dell'Aeronautica Militare a Pratica di Mare, ha pilotato un velivolo della sua squadra acrobatica Horsemen Flight, l'unica di ...Commenta per primo Dopo l'esibizione da pilota nel corso dei festeggiamenti per i cento anni dell'Aeronautica Militare, Dansi è fermato per diverso tempo con i tifosi dellache lo hanno fermato per autografi e selfie, ma anche per chiedergli informazioni su Mourinho e la squadra. A chi gli ha chiesto del ...Getty Images Danshow al centenario dell'aeronautica militare Il presidente della, fermato da alcuni tifosi durante l'evento per il centesimo anniversario dell'aeronautica militare, ...

Friedkin in volo a Pratica di Mare con lo stemma della Roma sul braccio ForzaRoma.info

Di sicuro è nato un rapporto forte, se poi è scoppiato addirittura l’amore lo dirà il tempo. Quel che possiamo dire oggi è che tra Dan Friedkin e Zbigniew Boniek è venuto fuori dalla sera amara della… ...Il presidente della Roma Dan Friedkin non ha voluto mancare alla celebrazione del Centenario dell'Aeronautica militare italiana, a Pratica di Mare. Pur di esserci e' rientrato nella Capitale, dove non ...