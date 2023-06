Roma | è ufficiale | Benjamin Tahirovic si trasferisce all’Ajax

(Di domenica 18 giugno 2023)è un nuovo calciatore dell’Ajax. A renderlosono stati i giallorossi attraverso un comunicato: “L’AS– si legge – annuncia di aver raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di, condizionato all’esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni”. SportFace.

L'ex capitano dellaè libero da vincoli contrattuali e sarebbe la via più semplice da battere. Secondo la fonte, una decisioneverrà presa prossima settimana. window.eventDFPready...Arbitro : Davide Di Marco di Ciampino Assistenti : Federico Votta di Moliterno e Ivan Catallo di Frosinone Quarto: Marco Monaldi di Macerata VAR: Valerio Marini di1 AVAR: Salvatore ...Sul canale Twitterdella, oltre che alle congratulazioni da parte del club, anche il video dei festeggiamenti nello spogliatoio. Leggi i commenti News as: tutte le notizie 18 ...

Smalling, Roma a vita: ufficiale il rinnovo del difensore RomaToday

Benjamin Tahirovic e la Roma si salutano. Una cessione importante per i giallorossi per avvicinarsi ai 30 milioni di plusvalenze richiesti dall’UEFA entro il 30 giugno. Questo il comunicato ufficiale, ...Lo 'Special One' perde uno dei suoi giovani pupilli lanciati dalla Primavera, mossa resa necessaria nel rispetto delle limitazioni dell'FFP ...