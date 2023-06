Roma Adesca ragazzine sui social | chiede loro foto hot e manda le sue nudo | pedofilo a processo

(Di domenica 18 giugno 2023) Leva suie le sue vittime eranodi età compresa tra i 10 e i 19 anni. Con la scusa di aiutarle a fare i compiti, fare giri in moto, arrivava poi a cercare di persuaderle a faregrafie hot. Sono 9 lecadute nella rete di un 57enneno, finito apermento di minori e pedopornografia. Perché, come riporta La Repubblica, il gip ha rinviato a giudizio l’uomo su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini. La lunga attività di persuasione delle giovanissime ‘prede’ Instagram era la piattaforma utilizzata dall’imputato per raggiungere le sue prede. Uno scambio di battute ‘candido’: la scuola, la palestra, gli amici. Poi passava a uno ‘step’ successivo nel quale ...

Instagram era la piattaforma utilizzata dall'imputato per raggiungere le sue prede. Uno scambio di battute 'candido': la scuola, la palestra, gli amici. Poi passava a uno 'step' successivo nel quale ... Tra agosto e settembre del 2019 l'uomo ha contattato una bimba di ...

Le adescava sui social e le sue vittime erano ragazzine di età compresa tra i 10 e i 19 anni. Con la scusa di aiutarle a fare i compiti, fare giri in moto, arrivava poi a cercare di persuaderle a fare ...Hanno tra i 10 e i 19 anni, sognano di diventare influencer. Ma, quando non si dedicano ai social, trascorrono le loro mattine a scuola e i pomeriggi facendo i compiti e guardando cartoni animati. Un ...