Rivoluzione Juve | ' Vlahovic via per meno di 80 milioni Milinkovic arriva così'

Zaniolo Laha in ballo dei discorsi con il Galatasaray, soprattutto con McKennie, ma non è facile come operazione, può, però, tornare di moda ad agosto, quando il quadro sarà più chiaro'. ......( Kulusevski ufficialmente al Tottenham) e quelle in entrata visto che se non saràpoco ... Costa 30 milioni ma lapuò inserire il cartellino di Zakaria e uno sconto sui 15 milioni ...Però la, che sta pensando di rifondare l'attacco (Milik resta, Hojlund una ipotesi, Morata che noia, Chiesa un caso: vuole troppo per quanto ha reso), potrebbe aggiungere un posto per il ...

Rivoluzione Juve: "Vlahovic via per meno di 80 milioni. Milinkovic ... CalcioMercato.it

Il punto sul mercato dei bianconeri tra possibili colpi a centrocampo e uscite: ecco cosa può succedere tra Savic e Vlahovic ...Sarà rivoluzione o quasi in casa Juventus. Tra tante incertezze ciò che pare chiaro nella Torino bianconera è che la rosa a disposizione di Allegri ...