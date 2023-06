Rivera | «Voglio investire nel Bari Maldini? non meritava quel trattamento»

(Di domenica 18 giugno 2023) Le parole disull’interesse per il: «Siamo in attesa di sviluppi. Sennò siamo aperti ad altre offerte» Il futuro delpotrebbe passare per Gianni. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex numero 10 del Milan degli anni 60-70, ha rivelato l’interesse per la squadra pugliese. Di seguito le sue parole. ACQUISTO– «Con un gruppo di amici imprenditori abbiamo deciso dinel calcio, in serie A o B. A cominciare da. Una ventina di giorni fa ho avuto un contatto telefonico con il sindaco Antonio Decaro, gli abbiamo fatto presente che siamo disponibili ad acquistare la società. L’idea di portare una squadra dalla B alla A mi è sempre piaciuta. Ho anche l’Academy Gianniche potrebbe crescere ...

